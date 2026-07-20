Café Memória regressa no sábado com sessão sobre estimulação cerebral

O Café Memória da Madeira regressa no próximo sábado, 25 de Julho, para mais uma sessão dedicada à promoção do bem-estar e ao apoio a pessoas com problemas de memória, demência, bem como aos seus familiares e cuidadores.

A iniciativa decorre entre as 9h30 e as 11h30, no Centro Comunitário do Funchal, localizado no Edifício 2000, e contará com a participação do psicólogo Gonçalo Fernandes, que irá abordar o tema "A Importância de Estimular o Cérebro".

Além da palestra, a sessão incluirá um momento dedicado ao Reiki, sob o mote "Conhecer um pouco mais o Reiki", dinamizado por Filomena Watson.

O Café Memória é um projeto promovido pela Alzheimer Portugal e pela Sonae Sierra, contando, na Madeira, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal e da Secretaria Regional da Inclusão Social e Cidadania.

A participação é gratuita e não requer inscrição prévia, sendo apenas necessário comparecer no local a partir das 9h30.

Criado para funcionar como um espaço de encontro e partilha, o Café Memória procura proporcionar informação e apoio a pessoas com demência ou alterações cognitivas, bem como aos seus cuidadores, familiares e restantes membros da comunidade.