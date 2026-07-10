Turista sofre acidente de bicicleta no Funchal

Uma turista de nacionalidade holandesa, de 67 anos, ficou ferida, há instantes, na sequência de um despiste de bicicleta ocorrido na Travessa do Lazareto, no Funchal.

Segundo apurou o DIÁRIO, a mulher sofreu ferimentos na face e apresentava queixas de dores na coluna quando foi assistida pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Após receber os primeiros cuidados no local, a vítima foi imobilizada e transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para avaliação e tratamento.