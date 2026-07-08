Turista morre após sentir-se mal durante snorkeling em Machico

Um homem de 50 anos, de nacionalidade suíça, morreu na tarde de hoje, após alegadamente se ter sentido mal enquanto praticava snorkeling junto ao Cais do Sardinha, na Ponta de São Lourenço, concelho de Machico.

Segundo informou a Autoridade Marítima Nacional há instantes, o alerta foi recebido pelas 16h29, através do Serviço Regional de Protecção Civil da Madeira, tendo sido de imediato mobilizados elementos do Comando Local da Polícia Marítima do Funchal, dos Bombeiros Municipais de Machico e da Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR).

A vítima foi transportada até à Marina da Quinta do Lorde, onde os meios de socorro constataram que se encontrava em paragem cardiorrespiratória. Foram iniciadas de imediato manobras de reanimação, mas não foi possível reverter a situação, tendo o óbito sido declarado no local. As causas que estiveram na origem da ocorrência permanecem, para já, desconhecidas.

O auto de verificação do óbito foi elaborado pelo delegado de saúde. Após contacto com o Ministério Público, o corpo foi transportado para o Gabinete Médico-Legal do Funchal.

A Autoridade Marítima Nacional adiantou ainda que o Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi accionado para prestar apoio, tendo o Comando Local da Polícia Marítima do Funchal tomado conta da ocorrência.