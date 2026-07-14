Idosa ferida após queda numa escadaria no Paul do Mar

Uma mulher de 76 anos ficou ferida, esta manhã, aparentemente na sequência de uma queda numa escadaria, na freguesia do Paul do Mar.

A vítima foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários da Calheta, apresentando vários hematomas resultantes da queda. Depois de estabilizada, foi transportada para o Centro de Saúde da Calheta.

Durante o percurso, a ambulância encontrou-se com a equipa médica da EMIR, que procedeu a uma avaliação mais diferenciada do estado clínico da idosa. Desconhece-se, para já, se houve necessidade de encaminhamento para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.