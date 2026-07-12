Resgatadas duas pessoas numa cratera geológica na ilha de São Miguel
Duas pessoas foram resgatadas na tarde de hoje no Buraco de São Pedro, uma cratera geológica costeira, na ilha de São Miguel, nos Açores, desconhecendo-se as causas na origem da ocorrência, adiantou a Autoridade Marítima Nacional (ANM).
Segundo a Autoridade Marítima Nacional, o alerta foi recebido pelas 14:58, através de populares que se encontravam na zona, e de imediato foram ativados tripulantes da Estação Salva-vidas de Ponta Delgada, bem como elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Ponta Delgada, dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande e do projeto "SeaWatch".
O resgate para o areal foi feito pelos bombeiros, com recurso a uma embarcação, segundo a Autoridade Marítima, indicando que as duas pessoas estavam "bem fisicamente e sem necessidade de assistência médica".
O Comando Local da Polícia Marítima de Ponta Delgada tomou conta da ocorrência, acrescenta.
O Buraco de São Pedro localiza-se localizado na freguesia dos Fenais da Luz, no concelho de Ponta Delgada.