Turista francesa caiu na Levada do Curral em Santo António

Uma turista de nacionalidade francesa caiu, esta terça-feira, na Levada do Curral e Castelejo, na zona dos Três Paus à Viana, em Santo António. A estrangeira, com cerca de 50 anos, já foi resgatada e estava a ser transportada para a estrada.

Conforme o DIÁRIO conseguiu apurar, foram mobilizados para o local 12 elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, nomeadamente da respectiva equipa de resgate em montanha, bem como um elementos da equipa de drones do Serviço Regional de Protecção Civil.

A cidadã francesa, que apresenta alguns ferimentos ligeiros, estava acompanhada pelo marido.

Têm sido recorrentes, nos últimos meses, os acidentes ao longo daquela levada que liga a freguesia do Curral das Freiras, em Câmara de Lobos, à de Santo António, no Funchal. Se, noutros tempos, a circulação apeada entre as duas localidades era feita sobretudo pelo trilho que acompanha o canal de transporte de água, actualmente a mesma encontra-se bastante danificada e intransitável, pelo que não é recomendável a sua utilização. Várias derrocadas têm tornado ainda mais perigosa a circulação em vários troços da levada.