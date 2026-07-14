Autoridades belgas confirmam morte de seis pessoas em incêndio em Bruxelas

As autoridades belgas confirmaram a morte de seis pessoas no incêndio que deflagrou hoje num edifício em obras no centro de Bruxelas, onde trabalhavam mais de 200 operários.

As vítimas ficaram retidas num elevador depois de as chamas, cuja origem ainda é desconhecida, se terem propagado através do poço do elevador no edifício Oxy Tower.

"No total, foram recuperados seis corpos", declarou ao início da noite um porta-voz do presidente da Câmara de Bruxelas, Philippe Close, citado pela agência France-Presse (AFP).

Ao início da tarde, a Procuradoria do Trabalho, responsável pela investigação, tinha confirmado a descoberta de dois corpos e indicado que seis trabalhadores permaneciam desaparecidos.

Os seis corpos recuperados ainda não foram identificados e as famílias das vítimas já foram notificadas. Um médico-legista foi destacado para o local.

"As buscas no edifício continuam, mas tudo indica que não há outras vítimas", afirmou Philippe Close.

A porta-voz da Procuradoria do Trabalho, Valentina Marocchi, adiantou, por sua vez, que as equipas irão ainda inspecionar um segundo elevador.

Segundo as autoridades, além de um perito em incêndios, será também mobilizada a inspeção de saúde e segurança no trabalho para verificar as condições da obra e o cumprimento da legislação laboral.

O incêndio deflagrou no segundo piso do edifício Oxy Tower, localizado numa zona pedonal do centro de Bruxelas, e propagou-se ao primeiro andar e até à segunda cave do prédio através de pelo menos um poço de elevador, indicou um porta-voz dos bombeiros.

Duas pessoas com queimaduras graves foram transportadas para o hospital.

Apesar de os bombeiros terem conseguido controlar rapidamente as chamas nos pisos superiores, foi necessário mobilizar equipas da Defesa Civil para apoiar as operações de busca no elevador, devido à dificuldade de acesso.

O ministro do Interior belga, Bernard Quintin, afirmou estar "horrorizado" com a tragédia.

"Os meus pensamentos vão para as vítimas, para os seus familiares e para aqueles que ainda se encontram à espera de informações", escreveu o ministro na rede social X.

O rei Filipe da Bélgica e o primeiro-ministro, Bart De Wever, deslocaram-se hoje à tarde ao local do incêndio.