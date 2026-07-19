Sessão evocativa dos 50 anos da Assembleia Legislativa da Madeira prestes a começar

A sessão solene evocativa dos 50 anos de instalação da primeira Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira está prestes a começar, num evento realizado no largo ao lado do edifício (junto à Capela de Santo António da Mouraria).

Numa cerimónia que terá discursos cronometrados dos partidos com assento parlamentar, bem como da presidente da ALRAM a fechar os trabalhos a céu aberto (coberto por uma lona) nota para uma multidão de convidados, muitpa dos quais ex-deputados e familiares dos então falecidos.