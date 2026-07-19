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Assembleia Legislativa Madeira

Sessão evocativa dos 50 anos da Assembleia Legislativa da Madeira prestes a começar

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A sessão solene evocativa dos 50 anos de instalação da primeira Assembleia Legislativa da Região  Autónoma da Madeira está  prestes  a começar, num evento realizado no largo ao lado do edifício (junto à Capela de Santo António  da Mouraria).

Numa cerimónia que terá  discursos cronometrados dos partidos com assento parlamentar, bem como da presidente da ALRAM a fechar os trabalhos a céu aberto (coberto por uma lona) nota para uma multidão  de convidados, muitpa dos quais ex-deputados e familiares dos então falecidos.

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