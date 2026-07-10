Madbrass 7 & Percussão este sábado no Salão Nobre da Assembleia Legislativa

O agrupamento de música de câmara constituído por profissionais instrumentistas da Orquestra Clássica da Madeira- Madbrass 7 & Percussão- sobe ao palco do Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira este sábado, 11 de Julho, às 18 horas, para um concerto que reúne obras do repertório romântico e moderno.

Constituído por instrumentistas do naipe dos metais e da percussão da Orquestra Clássica da Madeira, o ensemble apresentará um programa que inclui a abertura O Poeta e o Camponês, de Franz von Suppé, num arranjo do trompetista Rui Vidal, a suíte de Maria de Buenos Aires, de Astor Piazzolla, um arranjo de The Greatest Showman, da autoria do trombonista Luís Rodrigues, Vi Ana na Rua do Capelão, de Vítor de Faria, e Jazz Waltz, Swing from "A Mighty Fortress", de Antony O'Toolen.

Em palco estarão os trompetistas Mário Pinto e Rui Vidal, os trompistas Péter Víg e Rúben Silva, os trombonistas Luís Rodrigues e Pedro Pinto, o tubista Fabien Filipe e os percussionistas Duarte Santos e Jorge Garcia.

Segundo o director artístico da Orquestra Clássica da Madeira, Norberto Gomes, o concerto pretende proporcionar "um serão alegre, no fim de tarde de Verão, com o melhor que a música tem para oferecer", num espaço de elevado valor histórico e patrimonial.

No âmbito da vertente pedagógica da instituição, os alunos e formandos do Conservatório – Escola das Artes da Madeira têm entrada gratuita, mediante apresentação do cartão de estudante e limitada à lotação disponível.

Os bilhetes custam 20 euros, com descontos para crianças a partir dos seis anos e jovens até aos 25 anos. Estão disponíveis na Loja Gaudeamus e poderão também ser adquiridos no dia do espetáculo, a partir das 17 horas, à entrada da Assembleia Legislativa da Madeira.