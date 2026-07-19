Bispo do Funchal celebrará missa no Santuário de Fátima na Venezuela em homenagem às vítimas dos sismos

O bispo do Funchal, Nuno Brás, visitará a Republica Bolivariana da Venezuela de 12 a 16 de Agosto, a convite do arcebispo de Caracas, Raul Biord.

Nestes dias, Nuno Brás visitará as zonas afectadas pelos sismos, acompanhado dos membros da Caritas Venezuelana, numa missão de solidariedade e de esperança para todas as vítimas.

O prelado celebrará, ainda, uma missa em homenagem às vítimas do terramoto no dia 15 de Agosto, dia de Nossa Senhora do Monte, padroeira da Madeira e dos emigrantes, no Santuário de Nossa Senhora de Fatima pelas 18h00 (horário da Venezuela). Entretanto, a Asociación Civil Amigos de Nuestra Señora de Fátima en los Altos Mirandinos e a paróquia La Natividad del Señor já começaram a promover este evento religioso e a convidar todos os fiéis a se juntarem à oração.

Nesse mesmo dia, mas na parte da manhã, pelas 10h00, concelebrará na ordenação do Bispo D. José Dionísio Gomes de Gouveia, lusodescendente madeirense, natural de freguesia do Santo António da Serra, concelho de Machico. No dia 16, celebrará no Centro Português de Caracas.

Durante a estadia na Venezuela, Nuno Brás terá encontros com famílias afectadas, com várias instituições, nomeadamente com a Sociedade das Damas Portuguesas, liderada por uma lusodescendente com origens na Calheta. Está ainda prevista uma visita ao Centro Luso-Venezuelano de Catia La Mar, que serviu como base de operações de Portugal.

Será uma missão muito intensa e de grande importância para os madeirenses que vivem naquele país da América do Sul, visto que acolhe uma comunidade muito significativa.