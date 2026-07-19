Eduardo Pestana e Solange Nunes vencedores do Circuito de São Roque em atletismo

Eduardo Pestana, da Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra, e Solange Nunes, do Grupo Desportivo do Estreito, foram os grandes protagonistas da XXVI edição do Circuito de São Roque, prova de atletismo disputada na manhã deste domingo.

Na vertente masculina, Eduardo Pestana percorreu os 8 quilómetros da prova e cruzou a meta ao fim de 26 minutos e 49 segundos, registando o mesmo tempo de Paulo Cassiano, do Grupo Desportivo do Estreito. O triunfo acabou por sorrir ao atleta do Jardim da Serra, enquanto Vítor H. Silva, da VIP-RC, completou o pódio ao terminar a corrida em 27 minutos e 14 segundos.

Na vertente feminina, Solange Nunes confirmou o favoritismo ao impor o melhor ritmo da competição, concluindo a distância em 30 minutos e 48 segundos. Joana Soares, do Jardim da Serra, assegurou o segundo lugar com o tempo de 31 minutos e 46 segundos, enquanto Edna Rodrigues, também do Grupo Desportivo do Estreito, fechou o pódio ao cortar a meta em 31 minutos e 58 segundos.