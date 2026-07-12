“Ganhamos eleições há quase 50 anos”

O secretário-geral do PSD-M foi o terceiro a intervir na festa. José Prada aos saltos no palco, porque “nem não salta não é da Jota”, disse ser hoje um dia de alegria, apesar da chuva. As primeiras palavras foram para as comunidades madeirenses, em especial, na Venezuela.

Prada cumprimentou as várias estruturas do PSD, a “alma” do partido.

O partido diz que vai continuar a falar e a ouvir a pessoas, o que tem permitindo ganhar eleições há quase 50 anos e “vamos continuar a ganhar eleições”.

Prada deixou palavra memoriais a Armando Abreu, organizador da festa durante muitos anos.

Prada também retomou o tema Lisboa, que não é quem faz a festa. Quem a faz é o povo madeirense, garantiu.