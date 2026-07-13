PSD congratula 50 anos do CCDTEEM

O Grupo Parlamentar do PSD-Madeira deu entrada de um Voto de Congratulação pelos 50 anos do Centro Cultural e Desportivo Trabalhadores da Empresa de Electricidade da Madeira (CCDTEEM), assinalando o percurso de uma instituição que, desde a sua fundação, a 15 de Janeiro de 1976, tem desempenhado um papel relevante na promoção do desporto, da cultura e do associativismo na Região Autónoma da Madeira.

No voto, os social-democratas destacam que, ao longo de cinco décadas, o CCDTEEM construiu uma história marcada pelo espírito de dedicação, pelo voluntariado e pela formação de sucessivas gerações de atletas, dirigentes e associados.

Com actividade em modalidades como o bilhar, o atletismo, o tiro com arco e a pesca desportiva, o clube tem contribuído de forma consistente para o desenvolvimento do panorama desportivo regional, dispondo igualmente de instalações próprias que permitem assegurar condições notáveis para a prática desportiva.

Para o Grupo Parlamentar do PSD-Madeira, este cinquentenário representa um momento de justo reconhecimento do trabalho desenvolvido por todos aqueles que contribuíram para afirmar o Centro Cultural e Desportivo Trabalhadores da Empresa de Eletricidade da Madeira como uma referência do movimento associativo regional.

Com este voto, o PSD-Madeira presta homenagem aos seus dirigentes, treinadores, atletas, colaboradores e sócios, saudando um percurso marcado pelo mérito, pela dedicação e pelo serviço à comunidade madeirense.