Nacional e Tondela empatam em Lousada em jogo particular

O Nacional, da I Liga, e o Tondela, do segundo escalão, empataram hoje 1-1 num jogo de preparação para a temporada futebolística de 2026/27, em Lousada, informou hoje o clube beirão.

Segundo o clube tondelense, Cícero deu vantagem aos beirões, aos 36 minutos, até que, aos 60, Pablo Ruan igualou para os madeirenses.

O treinador do Tondela, Ricardo Costa, contou com todos os jogadores disponíveis neste particular integrado no estágio dos madeirenses, em Lousada.

Antes desta igualdade, o Tondela tinha vencido em casa ao Varzim, da Liga 3, por 1-0, e perdido no terreno do Fafe, do Campeonato de Portugal, por 1-0.

O próximo jogo de preparação do Tondela é frente à Académica, que regressou à II Liga.

Este foi o terceiro 'teste' de pré-época do Nacional, agora comandado por João Gião, um dia depois do empate 3-3 frente ao Leixões, da II Liga, já em Lousada, e da derrota por 2-1 frente ao Machico.

Os madeirenses, 14.ºs na mais recente edição da I Liga, iniciam o campeonato com uma visita ao Santa Clara, em 10 de agosto, enquanto o Tondela, 17.º e penúltimo, cumpre o regresso ao segundo escalão em casa, frente ao promovido Amarante, dois dias antes.