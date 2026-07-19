RDCongo actualiza número de mortos para 893

O Governo da República Democrática do Congo (RDCongo) reviu hoje em alta, para 893, o número de mortos no surto de Ébola declarado no leste do país em 15 de maio.

Segundo o boletim mais recente do executivo, com base em dados recolhidos até 17 de julho, os casos confirmados ascendem a 2.267 e a taxa de letalidade está atualmente em 39,4%.

Além disso, 722 pacientes estão em "isolamento ou hospitalização" e 444 pessoas recuperaram da doença, enquanto a taxa de rastreamento de contactos atingiu 83,6%.

A epidemia de Ébola também se espalhou para o vizinho Uganda, que entretanto conseguiu contê-la.

Esta é a terceira pior epidemia de Ébola já registada e a 17.ª a afetar a República Democrática do Congo.

O surto atual fica atrás do que atingiu a África Ocidental entre 2014 e 2016, e que resultou em aproximadamente 11.000 mortes e 28.000 infeções, e de outro que afetou o leste do Congo entre 2018 e 2020, com 2.299 mortes e 3.481 casos.