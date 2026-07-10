Immanuel Wilkins volta a impressionar no palco do Funchal Jazz

O saxofonista norte-americano Immanuel Wilkins foi um dos protagonistas da segunda noite do Funchal Jazz, que volta a levar ao Parque de Santa Catarina alguns dos mais conceituados nomes do panorama internacional do jazz.

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Immanuel Wilkins a subiu ao palco acompanhado pelo seu quarteto, proporcionando ao público mais uma actuação memorável, demonstrando porque é considerado uma das figuras mais relevantes da nova geração do jazz norte-americano.

Já pelas 23 horas, sobe ao palco Joe Lovano & Antonio Faraò, num concerto que junta dois nomes de referência do jazz mundial. Lovano, considerado um dos mais influentes saxofonistas da actualidade, une-se ao pianista italiano Antonio Faraò para um espectáculo que promete cruzar virtuosismo, improvisação e cumplicidade musical.