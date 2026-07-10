Passageiro ferido na Grécia após ser parcialmente sugado de avião

Um passageiro a bordo de um voo da Ryanair da Grécia para a Alemanha foi hoje hospitalizado, após ter sido parcialmente sugado para fora de uma janela que se soltou logo após a descolagem.

Um funcionário hospitalar grego citado pela agência AP sob anonimato disse que o passageiro de 61 anos foi tratado a ferimentos no pescoço e no ombro e a queimaduras por fricção.

O voo matinal da cidade de Salónica (norte) para Memmingen, perto de Munique, foi operado pela Malta Air, subsidiária da Ryanair, que disse que o voo "regressou a Salónica logo após a descolagem, quando uma janela da cabine de passageiros se desprendeu durante o voo".

A companhia aérea adiantou em comunicado que o avião aterrou normalmente e os passageiros regressaram ao terminal em Salónica, tendo um passageiro solicitado e recebido assistência médica em terra.

Uma aeronave de substituição foi posteriormente disponibilizada para levar os passageiros para a Alemanha.

Os passageiros disseram aos meios de comunicação gregos que ouviram um estrondo, que as máscaras de oxigénio caíram e o avião começou a perder altitude.

Uma passageira, identificada apenas como Christina, disse à rádio de Salónica que houve pânico a bordo, enquanto o passageiro era parcialmente sugado para fora da janela.

"Toda a cabeça, pescoço e ombros dele" foram puxados para fora da janela, e foram os passageiros sentados ao lado que o puxaram para dentro, adiantou.

A aeronave era um Boeing 737-800, que pode acomodar até 189 passageiros.

O avião foi entregue novo à Ryanair em 2008, de acordo com o site de rastreamento de voos Flightradar24.

Cerca de seis minutos após a descolagem, segundo os registos de voo, a aeronave subiu acima dos 15.000 pés (4.570 metros) e depois desceu imediatamente para cerca de 6.000 pés (1.830 metros) "para queimar combustível durante 30 minutos" antes de regressar a Salónica, cerca de uma hora após a descolagem, informou o Flightradar24.