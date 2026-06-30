Baía do Funchal volta a ser palco da canoagem regional de mar

A baía do Funchal recebe, esta quarta-feira, 1 de Julho, duas importantes competições de canoagem de mar, organizadas pela Associação Regional de Canoagem da Madeira.

A partir das 9 horas há a 1.ª etapa da Nelo 510 Cup, prova que contará com a participação de 119 canoístas federados, em embarcações SS1 Nelo 510. Estarão representados a Associação Náutica de Câmara de Lobos, o Centro de Treino Mar, o Clube Naval da Calheta, o Clube Naval do Funchal e o Ludens Clube de Machico.

A competição será disputada em três largadas:

9 horas – SS1 Seniores e Sub-23 Masculinos;

– SS1 Seniores e Sub-23 Masculinos; 9h20 – SS1 Seniores e Sub-23 Femininos e Juniores Masculinos;

– SS1 Seniores e Sub-23 Femininos e Juniores Masculinos; 9h40 – Juniores Femininos e Masters Masculinos e Femininos.

Todas as categorias irão percorrer uma distância de 4 quilómetros.

Campeonato de Escolas de Canoagem NP

Pelas 10 horas arranca a 2.ª etapa do Campeonato de Escolas de Canoagem NP - Canoagem de Mar, destinada aos escalões de formação.

A competição integra 18 regatas para as categorias de Mínimos, Menores, Iniciados, Infantis e Cadetes (1.º escalão), nas embarcações SS1, SS2 e SUPC. Estarão em prova 71 jovens canoístas, em representação dos mesmos cinco clubes regionais.

Nesta competição, todas as categorias terão de cumprir um percurso de 2 quilómetros, proporcionando mais uma excelente oportunidade de desenvolvimento competitivo aos jovens atletas da modalidade.