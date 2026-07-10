Saxofone e piano em perfeita sintonia no Funchal Jazz

O saxofonista norte-americano Joe Lovano e o pianista italiano Antonio Faraò encerraram a segunda noite do Funchal Jazz com um concerto marcado pelo virtuosismo e cumplicidade musical.

Ver Galeria Fotos Rui Silva/ASPRESS

Perante um Parque de Santa Catarina novamente bem composto, os dois músicos apresentaram um repertório que evidenciou a qualidade interpretativa que os tornou referências no panorama internacional deste género musical, conquistando o público com uma actuação intensa e repleta de momentos de diálogo entre saxofone e piano.