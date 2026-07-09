Joel Ross encanta público do Funchal Jazz
O vibrafonista norte-americano Joel Ross encerrou, esta noite, a primeira jornada de concertos ao ar livre da edição de 2026 do Funchal Jazz, no Parque de Santa Catarina.
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Considerado um dos nomes mais destacados da nova geração do jazz internacional, o músico apresentou um concerto intenso e sofisticado, evidenciando a sua criatividade, num espectáculo que mereceu o aplauso do público presente.
A actuação fechou assim a noite de estreia da programação ao ar livre do festival, que, depois de três dias no Auditório do Jardim Municipal, prossegue até sábado no Parque de Santa Catarina com dois concertos diários.