Funchal Jazz prossegue com mais dois concertos de excelência

O Funchal Jazz continua, esta noite, no Parque de Santa Catarina com mais dois concertos que voltam a reunir alguns dos mais destacados nomes do jazz internacional.

A programação arranca às 21h30 com o Immanuel Wilkins, que regressa à capital madeirense, acompanhado pelo seu quarteto, para voltar a mostrar porque é considerado um dos mais carismáticos saxofonistas da nova geração do jazz norte-americano.

Já pelas 23 horas, sobe ao palco Joe Lovano & Antonio Faraò, num concerto que junta dois nomes de referência do jazz mundial. Lovano, considerado um dos mais influentes saxofonistas da actualidade, une-se ao pianista italiano Antonio Faraò para um espectáculo que promete cruzar virtuosismo, improvisação e cumplicidade musical.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h00 às 14h00 - Encontro do Desporto Escolar, na Escola Secundária Jaime Moniz

- 9h30 às 13h00 - Pedro Rodrigues marca presença na sessão de esclarecimento sobre o novo regime jurídico do autoconsumo de energia renovável, promovida pela Direção Regional de Energia, no Museu de Electricidade – Casa da Luz

- 9h30 às 18h30 - A Câmara do Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo (CCIAH) participa na Expo Madeira 2026

- 10h00 - Representante da República recebe, em audiência, o PCP, no Palácio de São Lourenço

- 11h00 - Conferência de Imprensa do Sindicato dos Professores da Madeira, naSede do SPM

- 11h00 - Rubina Leal participa , por videoconferência, na reunião do Comité Permanente da CALRE (Conferência de Assembleias Legislativas Regionais Europeias)

- 11h30 - Inauguração do restaurante Lucca Italian Cuisine, com a presença de Miguel Albuquerque, na Avenida do Infante nº 19, Funchal

- 16h30 - Micaela Freitas preside à cerimónia de entrega de diplomas aos 34 recém-licenciados da Escola Superior de Enfermagem de São José de Cluny

- 16h30 - Apresentação do programa da 3ª Edição da 'Semana do Bordado Madeira', uma iniciativa do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, no Hotel Barceló Funchal Oldtown

- 17h30 às 21h00 - Madeira Padel Tour, nos Jardins Panorâmicos

- 18h00 - Micaela Freitas visita Expomadeira

- 19h00 às 20h00 - Evento 'Cheers & Beers 2026', no Meliá Madeira Mare

- 19h30 às 00h30 - IX Festival do Atum, do Gaiado e do Marisco - Caniçal

19h30 - Abertura oficial com a Banda Municipal de Machico

20h00 - Grupo de Folclore do Caniçal

22h30 - José Malhoa

00h30 - DJ's Petter Nunez e Ameriko Nunez