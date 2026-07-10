Fundação suíça apoia novas rotas turísticas em Câmara de Lobos

A Associação Insular de Geografia (AIG) conquistou o apoio da The Swiss Foundation for Solidarity in Tourism (SST) para desenvolver um projecto de criação de novas rotas turísticas no concelho de Câmara de Lobos, com o objectivo de valorizar o território, promover a sustentabilidade turística e aproximar os visitantes da identidade local.

A iniciativa prevê a criação de percursos temáticos e experiências de descoberta territorial, assentes nos recursos naturais, culturais, paisagísticos e humanos do concelho, através de uma abordagem baseada no conhecimento geográfico, na interpretação do território e na promoção de um turismo mais responsável e inclusivo.

Conforme explicou a AIG em comunicado de imprensa, a candidatura apresentada enquadra-se nos objectivos da The Swiss Foundation for Solidarity in Tourism, entidade que apoia projectos ligados ao desenvolvimento sustentável do turismo, à valorização das comunidades locais e à criação de impactos positivos nos destinos turísticos.

Segundo a presidente da Direcção da Associação Insular de Geografia, Ana Neves, citada na mesma nota, o financiamento permitirá "desenvolver um conjunto de novas rotas temáticas que permitam revelar diferentes dimensões do concelho de Câmara de Lobos, destacando locais de interesse natural, património material e imaterial, tradições, paisagens e histórias das comunidades que moldaram o território".

A responsável considera que o projecto "vem acrescentar valor à crescente oferta do concelho", através da criação de novas formas de conhecer Câmara de Lobos para além dos locais mais emblemáticos.

A iniciativa pretende promover uma visão integrada do turismo, incentivando experiências mais autênticas e contribuindo para uma maior distribuição dos benefícios da actividade turística pelas diferentes zonas do concelho.

Ana Neves destaca ainda que "este reconhecimento internacional constitui uma oportunidade para reforçar o papel da Associação Insular de Geografia na valorização e promoção sustentável dos territórios insulares".

"Através deste projecto queremos transformar o conhecimento geográfico em experiências capazes de aproximar visitantes e comunidades, dando a conhecer a riqueza e diversidade de Câmara de Lobos", acrescenta.

O projecto contará com uma componente técnica e científica, integrando metodologias de análise territorial, interpretação da paisagem e valorização do património local, áreas que fazem parte da missão e da experiência da Associação Insular de Geografia.

A criação das novas rotas turísticas pretende contribuir para a afirmação de Câmara de Lobos enquanto destino ligado ao turismo sustentável, reforçando a relação entre território, cultura, comunidade e visitantes.