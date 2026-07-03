JPP desafia autarquia de Câmara Lobos a transformar Jardim de S. Francisco numa nova centralidade

O Juntos pelo Povo (JPP) denunciou esta sexta-feira o estado de abandono em que se encontra o Jardim de São Francisco, em Câmara de Lobos, um espaço histórico do centro da cidade, apontando este caso como um exemplo da má gestão da governação do PSD.

Em nota à imprensa, Nuno Freitas, membro da Assembleia de Freguesia de Câmara de Lobos pelo JPP, lembrou que aquele espaço urbano "foi inaugurado em 2006 em homenagem a São Francisco de Assis. Está situado numa zona privilegiada de Câmara de Lobos e dispõe de 150 lugares de estacionamento subterrâneo. No local já existiu um parque infantil e o restaurante 'Espada Preto', com uma vista sobre o mar e sobre a cidade. Todo este núcleo encontra-se actualmente em completo abandono".

O espaço é propriedade da Sociedade de Desenvolvimento, criada pelo PSD, entidade que, segundo Nuno Freitas, “deixou o espaço chegar a este ponto de destruição e abandono”.

O autarca do JPP sublinhou que o executivo autárquico do PSD não está isento de responsabilidades. “Já alertámos a autarquia local para esta situação, para a degradação deste espaço, para que pressionasse e desse maior dignidade e segurança ao espaço, mas nada foi feito até ao momento”, afirmou Nuno Freitas, questionando: “A Câmara e a Junta de Freguesia não estão interessadas em ter este espaço restaurado, revitalizado? É com este silêncio que esta autarquia acha que protege o espaço público e o património do seu concelho, fechando os olhos à sua degradação?”

Nuno Freitas recordou ainda que a Festa de São Pedro, que terminou esta semana em Câmara de Lobos, custou à Câmara Municipal mais de 360 mil euros. Ressalva que o partido é favorável às festas populares, “porque são parte da raiz e identidade do povo”, mas entende que “governar exige equilíbrio, vontade política e investimento para reabilitar um espaço público, também ele fundamental para a qualidade de vida e o bem-estar da população”.

O autarca do JPP reiterou a necessidade de uma “reabilitação urgente” do Jardim de São Francisco. Sugere às entidades que tornem aquele núcleo num amplo e arejado espaço verde para lazer dos câmara-lobenses, proporcionando a reabertura do estacionamento, a criação de um novo parque infantil e de uma nova centralidade, vital para desenvolver a economia local, ligando a frente-mar à promenade e às conhecidas salinas.