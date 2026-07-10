Trump diz ter ordenado bombardeamentos caso seja assassinado por iranianos

O Presidente norte-americano, Donald Trump afirmou hoje que deu instruções ao Pentágono para lançar ataques contra o Irão "a níveis nunca antes vistos" caso seja assassinado num alegado plano iraniano denunciado por Israel.

"Estou na lista deles há muito tempo. É isso que estamos a enfrentar", declarou Trump numa entrevista ao jornal The New York Post.

"Deixei instruções: se algo acontecer, bombardeiem-nos literalmente a níveis nunca antes vistos", avisou Trump.

O Presidente respondia a notícias segundo as quais Israel teria alertado Washington para um eventual plano iraniano para o assassinar.

No entanto, na mesma entrevista, Trump afirmou que não recebeu qualquer aviso recente de Israel sobre uma ameaça concreta.

"Não, não. Israel não disse nada. Não, não", afirmou o líder norte-americano, acrescentando que Teerão o considera um alvo "há muito tempo".

Questionado sobre a possibilidade de ser alvo de um atentado, Trump respondeu: "Espero que sintam a minha falta".

As declarações surgem numa altura de forte agravamento das tensões entre Washington e Teerão, após o colapso do cessar-fogo e a retoma dos confrontos militares entre os dois países.

Na quarta-feira, durante a cimeira da NATO, em Ancara, Trump já tinha referido que continua a ser um dos principais alvos do Irão, relacionando essas ameaças com a morte do general iraniano Qasem Soleimani, morto num ataque norte-americano ordenado durante o seu primeiro mandato, em 2020.

Entretanto, o Irão realizou na quinta-feira as cerimónias fúnebres do antigo líder supremo, Ali Khamenei, morto num atentado à bomba no primeiro dia da ofensiva lançada pelos Estados Unidos e por Israel contra a República Islâmica, em 28 de fevereiro.

O seu sucessor, Mojtaba Khamenei, continua sem aparecer em público desde a sua nomeação, alimentando especulações sobre o seu estado de saúde, depois de ter sido atingido no mesmo ataque que o pai.