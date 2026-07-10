Tempestades de areia e poeira atingiram "níveis recordes" em 2025, especialmente na China e na fronteira entre os EUA e o México, prejudicando a saúde pública, as atividades económicas e o transporte, alertou hoje a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

Segundo o último relatório sobre poeira atmosférica da agência meteorológica das Nações Unidas, em 2025 o Norte de África e o Médio Oriente registaram eventos importantes de intrusão de poeira, que degradaram a qualidade do ar e reduziram a visibilidade, mas foi a China que registou o episódio mais severo em termos de intensidade, extensão geográfica e duração.

Uma tempestade de poeira originária da Mongólia varreu o país em abril de 2025, atingindo as concentrações horárias de partículas inaláveis níveis muito acima das recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), segundo a OMM.

As tempestades de areia e poeira reduzem a produtividade agrícola, perturbam o transporte terrestre e aéreo, sobrecarregam os sistemas de abastecimento de água e energia e danificam ecossistemas, alerta a organização.