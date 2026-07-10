Lucca abre em tempo recorde com 350 mil euros

O novo restaurante Lucca Italian Cuisine, na Avenida do Infante, no Funchal, abriu portas esta sexta-feira depois de um processo de instalação concluído em apenas 30 dias, num investimento de cerca de 350 mil euros.

Moisés Ferreira, sócio-gerente do espaço, admitiu que o prazo era ambicioso, mas destacou o esforço da equipa para concretizar o projecto. “Parecia impossível, mas conseguimos. Temos uma grande equipa”, afirmou.

Este é o segundo restaurante do empresário, depois do Konzai Sushi, que conta já com seis anos de actividade. A nova aposta é dedicada à cozinha italiana e conta com o contributo de uma chef formada em Caracas, com passagem pelo restaurante Tatel, em Madrid.

A profissional ficará na Madeira até Setembro a formar a equipa, garantindo a continuidade da aposta na qualidade do serviço e da cozinha.

O empresário aponta a falta de mão-de-obra como o principal desafio da restauração. “A parte mais difícil é conseguir pessoal para trabalhar”, referiu, explicando que o restaurante abriu com oito trabalhadores, mas necessita de contratar mais quatro.

O Lucca Italian Cuisine representa um investimento de aproximadamente 350 mil euros.