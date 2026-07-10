Trabalhador ferido em acidente com grua no Funchal
Um trabalhador, na casa dos 20 anos, ficou ferido, esta tarde, na sequência de um acidente de trabalho ocorrido na Rua Nova de Santa Luzia, no Funchal.
Segundo apurou o DIÁRIO, a vítima foi atingida por uma carga que se desprendeu de uma grua durante os trabalhos que decorriam no local. Embora a extensão dos ferimentos ainda não tenha sido confirmada, as informações recolhidas apontam para lesões de alguma gravidade.
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses prestaram assistência no local e encontram-se a transportar o trabalhador para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde será submetido a avaliação e tratamento.
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