Diocese do Funchal angaria mais de 122 mil euros para vítimas dos terramotos na Venezuela

A Diocese do Funchal anunciou que já recebeu, até ao momento, 122.736,36 euros provenientes do ofertório realizado em todas as missas celebradas no passado fim de semana, bem como de contribuições das paróquias, comunidades religiosas e ofertas para apoiar as vítimas dos sismos na Venezuela.

Segundo o comunicado divulgado pela Diocese, a verba será transferida ainda hoje, na totalidade, para a conta da Cáritas Venezuela, estando previstos novos envios à medida que continuem a chegar donativos aos serviços diocesanos.

O bispo do Funchal agradeceu o gesto de solidariedade demonstrado pelos madeirenses, considerando-o um "verdadeiro sinal de solidariedade e proximidade" para com o povo venezuelano, que continua a enfrentar "momentos de verdadeira aflição e necessidade" na sequência dos terramotos.

A Diocese apela ainda aos fiéis para que continuem a acompanhar a população afectada, sobretudo através da oração.