Itália enfrenta terceira vaga de calor, Florença e Perugia sob alerta vermelho

Itália enfrenta a terceira vaga de calor deste verão, pelo menos até segunda-feira, tendo sido decretado alerta vermelho para as cidades de Florença e Perugia, no centro do país, para sexta-feira e sábado.

De acordo com os serviços meteorológicos, as temperaturas máximas deverão superar aquelas registadas no 'pico' da segunda onda de calor (entre os 38º e 40º Celsius), com os termómetros a poderem atingir os 43º C nos próximos dias no interior da ilha da Sardenha.

No entanto, as preocupações estão focadas em duas capitais regionais, Florença, capital da Toscânia, e Perugia, capital da Úmbria, colocadas sob alerta vermelho para os próximos dois dias, o que significa que mesmo pessoas saudáveis estão em risco.

No sábado, estarão ainda quatro cidades em alerta laranja devido às temperaturas elevadas, uma situação de risco para os mais vulneráveis, designadamente a capital Roma e ainda Campobasso, Frosinone e Rieti, juntando-se na lista outras duas localidades no domingo: Turim e Bolonha.