Expomadeira abre portas esta sexta-feira

A agenda desta sexta-feira, 3 de Julho, fica marcada pela abertura da 41.ª edição da Expomadeira.

O certame, que decorre entre 3 e 12 de Julho no Estádio do Marítimo, reúne 82 expositores de vários sectores, sendo considerado a maior mostra das actividades económicas da Região.

A cerimónia inaugural contará com a presença do secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues.

O evento partilha as atenções com mais um dia do Summer Opening, no Parque de Santa Catarina.

Recinto aquece para o primeiro dia do Summer Opening Já arrancou, no Parque de Santa Catarina, a 12.ª edição do Summer Opening, festival que durante três dias promete transformar o centro do Funchal no principal palco de música urbana da ilha.

Hoje assinala-se também o 190.º aniversário da Zona Militar da Madeira, com uma cerimónia militar, com intervenção do Representante da República, o juiz desembargador Paulo Barreto Paulo Barreto, e a presença secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues. O momento solene decorre, às 11h20, na Praça do Povo, onde estará também patente ao longo do dia uma exposição de meios e equipamentos militares.



No plano político, destaque para a discussão na Assembleia da República de uma proposta do JPP sobre reformas e aposentação nas regiões autónomas.

No desporto, arranca a pré-temporada de Marítimo e Nacional.

Eis as iniciativas agendadas para hoje na Madeira:

Política

09h00 A Assembleia da República discute e vota o projecto de lei do JPP que propõe um regime especial de antecipação da idade de acesso à pensão de velhice e à aposentação para residentes na Madeira e nos Açores.

Assembleia da República (Lisboa)

10h30 O deputado do PCP no Parlamento Europeu, João Oliveira, visita o Pico do Cardo.

Câmara de Lobos

12h00 A secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, preside à entrega de prémios aos alunos distinguidos no projecto Greener Act.

Madeira Shopping.

14h00 Iniciativa política do JPP com Nuno Freitas.

Jardim de São Francisco, Câmara de Lobos

15h00 João Oliveira visita o Bairro de Santa Maria

Funchal

16h30 Apresentação das conclusões da visita do PCP à Madeira.

Bairro do Canto do Muro (Funchal)

Sociedade e Institucional

09h00-12h30 'AuxDefense 2026 –5.º Conferência Mundial sobre Materiais Avançados para a Defesa', organizada pela Universidade do Minho, Fibrenamics e Sciencentris e promovida pelo Ministério da Defesa Nacional de 1 a 3 de Julho

VidaMar Resort Hotel

09h30-18h00 Comemorações do 190.º aniversário da Zona Militar da Madeira

Praça do Povo

15h00 Tomada de posse dos órgãos dirigentes do Sindicato Democrático dos Professores da Madeira para o mandato 2026-2030, com a participação do secretário-geral da Federação Nacional da Educação, Pedro Barreiros.

Hotel Golden Residence

17h30 Dia Nacional do Arquitecto, assinalado com o lançamento da segunda edição da revista Intersecções, da Secção Regional da Madeira da Ordem dos Arquitectos. Presença confirmada da presidente da Assembleia Legislativa, Rubina Leal.

Sede da Secção Regional da Madeira da Ordem dos Arquitectos

18h00 Inauguração da 41.ª edição da Expomadeira

Estádio do Marítimo

Cultura e Entretenimento

12.ª edição do Summer Opening

Parque de Santa Catarina

16h30 Abertura

Palco Principal:

17h55 Blanko

19h35 Chico da Tina

21h55 Lon3r Johny

23h50 Matuê

Palco Azáfama Electrónica:

16h30 Hipopótimo

18h45 Más Influências

20h15 Von Di

22h15 Lexander



Desporto

10h30 Primeiro treino do Marítimo para a temporada 2026/2027.

Estádio da Imaculada Conceição

10h30 Primeiro treino do Nacional para a temporada 2026/2027.

Estádio da Madeira

17h30 Sessão de abertura do 9.º Torneio Internacional Funchal Futsal Cup, organizado pelo Clube Desportivo Escola Francisco Franco

Átrio da Câmara Municipal do Funchal

XXII Rali da Calheta 2026

21h00 Super Especial 1A "Vila da Calheta Coral"

21h25 Super Especial 1B "Vila da Calheta Coral"

EFEMÉRIDES

Foto Shutterstock

Principais acontecimentos registados no dia 03 de Julho, Dia Mundial da Bicicleta, Dia Nacional do Arquiteto e Dia Internacional Sem Sacos de Plástico:

1608 - Fundação da cidade canadiana do Quebec pelo colono Samuel de Champlain.

1775 - O general George Washington assume o comando das forças continentais dos futuros Estados Unidos.

1780 - É fundada a Casa Pia de Lisboa, no reinado de D. Maria I, pelo Intendente da Polícia Diogo Inácio de Pina Manique, no contexto dos problemas sociais decorrentes do terramoto de 1755 que devastou a cidade de Lisboa. Fica instalada no Castelo de S. Jorge.

1821 - A Corte portuguesa regressa a Lisboa, depois de 13 anos no Brasil.

1850 - Nasce o compositor Alfredo Keil, descendente de família de origem alemã, autor da primeira ópera em língua portuguesa, "A Serrana", e da música de A Portuguesa, o hino nacional, em 1891.

1863 - Guerra Civil nos Estados Unidos. Termina a Batalha de Gettysburg, com a vitória das forças do Norte.

1883 - Nasce o escritor austro-húngaro, checo, Franz Kafka, autor do romance Der Prozess (1925); O Processo e a história Die Verwandlung (1915); A Matamorfose.

1920 - É fundado o Casa Pia Atlético Clube - Ateneu Casapiano, Associação Pós-Escolar da Casa Pia de Lisboa.

1933 - O governo nazi expulsa todos os funcionários judeus da administração pública Alemã.

1944 - II Guerra Mundial. O Exército Vermelho reconquista a cidade de Minsk, capturando 100 mil soldados alemães.

1946 - Estreia europeia do filme "Citizen Kane", do realizador norte-americano Orson Welles, em Paris, França

1950 - Guerra da Coreia. Primeiro confronto entre tropas norte-americanas e norte-coreanas.

1958 - São estabelecidas as bases da Política Agrícola Comum, na Conferência Europeia de Stresa, Itália.

1961 - Pelo Decreto-Lei nº 43777, emitido pelo Ministério da Saúde e Assistência -- Gabinete do Ministro e publicado no Diário do Governo nº. 152/1961, é atribuída à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa a organização e exploração, em regime exclusivo para a metrópole e para ultramar, dos concursos de prognósticos ou apostas mútuas sobre resultados de competições desportivas, Totoloto.

1969 - Joaquim Agostinho vence a quinta etapa da Volta a França em bicicleta (Nancy -- Mulhouse).

- É encontrado morto, aos 27 anos, na sua casa, em Londres, o músico inglês Brian Jones, figura carismática dos Rolling Stones,

1970 - A Conferência Internacional de Solidariedade com os Povos dos Territórios Africanos sob Administração Portuguesa, em Roma, condena a política colonialista da ditadura.

1971 - Morre, aos 27 anos, Jim Morrison, James Douglas Morrison, cantor, compositor e poeta norte-americano, mais conhecido como o vocalista da banda The Doors.

1974 - Estados Unidos e URSS assinam, em Moscovo, o Tratado de Limitação de Testes de Armas Nucleares Subterrâneas (TTBT).

1984 - A atribuição das condecorações portuguesas passa a ser partilhada pela Presidência da República, os Chanceleres e os Conselhos das Ordens.

- Paulo Ferreira vence a quinta etapa da Volta a França em bicicleta (Béthune -- Cergy-Pontoise).

1986 - O parlamento decide por unanimidade promover à categoria de cidade as vilas de Fafe, Seia, Albufeira, Mangualde e Maia.

1987 - O alemão Klaus Barbie, dito "o carniceiro de Lyon" pelos crimes cometidos como chefe da Gestapo, durante a II Guerra Mundial, é condenado a prisão perpétua.

1991 - A Comissão Europeia autoriza o apoio à instalação da fábrica Ford/Volkswagen, Autoeuropa, em Palmela, Setúbal, com um investimento previsto no valor de 454 milhões de contos.

2000 - O Conselho Central da Organização para a Libertação da Palestina (OLP) decide, em Gaza, proclamar o Estado Palestino, com Jerusalém por capital, a 13 de setembro, nos territórios ocupados por Israel a 04 de junho de 1967.

2002 - O multimilionário norte-americano Steve Fosset, 58 anos, completa a primeira volta ao mundo em balão, Spirit of Freedom, sem escalas, quando pousou no leste da Austrália.

2005 - Morre, com 90 anos, Alberto Lattuada, realizador e guionista italiano, mestre do neo-realismo. Estreou-se como realizador em 1942 com o filme "Giacomo, l'idéalista".

- A sonda Deep Impact da agência especial norte-americana NASA lança o Impactor - um projétil de cobre com 370 quilogramas e o tamanho de uma máquina de lavar - que vai embater, no dia 04, no núcleo do cometa Tempel 1, a 133 milhões de quilómetros da Terra.

2006 - O primeiro-ministro José Sócrates, apresenta a edição eletrónica "gratuita e universal" do Diário da República e do Sistema de Certificação Eletrónica do Estado.

- Morre, com 52 anos, Lorraine Hunt Lieberson, meio-soprano norte-americana, uma das maiores intérpretes de Irene, da oratória "Teodora", de Handel.

2007 - O Infarmed (Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde) concede à empresa MediRex Pharma uma autorização excecional para "comercializar, exclusivamente em meio hospitalar", o medicamento Mifepristoneação, pílula abortiva, em Portugal.

- O antigo Presidente da Libéria Charles Taylor, acusado de crimes de guerra, comparece pela primeira vez no Tribunal Especial para a Serra Leoa, em Haia, depois de boicotar todas as audiências desde o início do julgamento.

- Morre, com 94 anos, Claude Pompidou, viúva do antigo Presidente francês Georges Pompidou (1911-1974). Em 1970 criou a Fundação Claude Pompidou para ajudar idosos, pacientes hospitalizados e crianças deficientes.

2010 - Morre, com 73 anos, Abu Daoud (ou Mohammed Oudeh, verdadeiro nome), professor de matemática e posteriormente advogado, considerado um dos cérebros do massacre da delegação israelita aos Jogos Olímpicos de 1972, em Munique.

2012 - Morre, com 85 anos, Sérgio Pininfarina, engenheiro italiano que desenhou alguns dos modelos mais emblemáticos da escuderia italiana Ferrari.

2013 - O Presidente do Egito, Mohamed Morsi, é deposto pelas Forças Armadas e é substituído interinamente pelo presidente do Tribunal Constitucional, sendo ainda suspensa a Constituição.

2014 - O Banco de Portugal assegura que o Banco Espírito Santo se encontra numa situação de solvabilidade "sólida", que foi reforçada com o recente aumento de capital, acrescentando que está a acompanhar de perto a situação no banco.

2015 - A maioria PSD/CDS-PP viabiliza uma proposta de alteração à proposta do Governo que criou o registo de identificação criminal de condenados por abusos sexuais de menores, vedando totalmente o acesso dos pais à identidade desses condenados.

2017 - Pelo menos 10 pessoas ficam feridas em consequência do atropelamento por um táxi descontrolado, junto ao aeroporto internacional de Logan, em Boston, leste dos Estados Unidos.

2019 - O socialista italiano David-Maria Sassoli, de 63 anos, vence a eleição para a presidência do Parlamento Europeu com uma maioria absoluta de 345 votos.

2020 - A Assembleia da República aprova, em votação final global, a proposta de Orçamento Suplementar do Governo, que se destina a responder às consequências económicas e sociais provocadas pela pandemia da covid-19.

- A Comissão Europeia dá 'luz verde' à comercialização do antiviral Remdesivir, que se torna assim o primeiro medicamento autorizado ao nível da União Europeia para tratamento da covid-19.

- O primeiro-ministro francês, Edouard Philippe, demite-se e é substituído por Jean Castex, de 55 anos.

- O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, assina o decreto que prevê alterações na Constituição da Rússia e que lhe permitem concorrer a dois mandatos adicionais de seis anos cada. As emendas entram em vigor no dia seguinte.

2021 - O primeiro-ministro, António Costa, indigita o diplomata, a exercer funções de embaixador de Portugal em Moscovo Paulo Vizeu Pinheiro como novo secretário-geral do Sistema de Segurança Interna, que sucede a Helena Fazenda.

2022 - Espanha revalida o título de campeão europeu de futsal feminino, ao vencer Portugal, por 4-1 no desempate nas grandes penalidades, após as igualdades 3-3 no prolongamento e 2-2 no tempo regulamentar, na final da competição, em Gondomar, Porto.

2025 - O ex-primeiro-ministro José Sócrates e os 20 arguidos da Operação Marquês começam a ser julgados no Campus de Justiça, mais de uma década depois de se ter conhecido o processo que acusa o ex-primeiro-ministro de corrupção.

- O Conselho de Ministro aprova a proibição do uso de telemóveis nas escolas até ao 6.º ano de escolaridade e a revisão da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, para entrar em vigor a partir do ano letivo 2025/2026.

- Morre, com 28 anos, Diogo José Teixeira da Silva, Diogo Jota, internacional de futebol português, jogador do Liverpool.

PENSAMENTO DO DIA

Desde que alberguemos uma única vez o mal, este não volta a pedir que lhe concedamos a nossa confiança Franz Kafka (1883-1924), escritor checo

Este é o centésimo octogésimo quarto dia do ano. Faltam 181 dias para o termo de 2026.