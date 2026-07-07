Governo regional atribui 45 mil euros à Associação de Agricultores da Madeira

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, formalizou esta semana a atribuição de um apoio financeiro de 45 mil euros à Associação de Agricultores da Madeira (AAM), destinado a assegurar o funcionamento da instituição durante o corrente ano.

A assinatura do contrato-programa decorreu na sede da associação, entidade fundada em 1976 e reconhecida como instituição de utilidade pública desde 2000, que tem desempenhado um papel de relevo na defesa dos interesses dos agricultores madeirenses e no apoio técnico e económico ao sector.

Na ocasião, Nuno Maciel destacou a importância do associativismo agrícola para o fortalecimento da agricultura regional, sublinhando o contributo destas organizações para a melhoria da capacidade negocial dos produtores e para uma maior integração nas cadeias de valor.

"O associativismo é determinante não só para gerar mais rendimento, mas também para garantir apoio técnico de proximidade sempre que seja necessário. Ao trabalharmos em conjunto, podemos alcançar muitas vantagens para este sector", afirmou o governante.

O secretário regional acrescentou ainda que este apoio traduz o compromisso do Governo Regional em assegurar condições para que as associações agrícolas possam continuar a desenvolver a sua missão junto dos produtores. "Falamos de uma associação sem fins lucrativos que trabalha em prol dos nossos agricultores, assegurando serviços de proximidade e com reflexos positivos em toda a Região", salientou.

O contrato-programa destina-se a comparticipar despesas de funcionamento da associação, incluindo encargos com instalações, serviços essenciais, comunicações, combustíveis, limpeza, representação dos corpos sociais e despesas com trabalhadores, entre outros custos indispensáveis à sua actividade.

Com esta medida, o Executivo regional mantém o apoio anual às associações de agricultores, reconhecendo o papel que estas organizações desempenham na dinamização do setor primário e na defesa dos interesses dos profissionais da agricultura na Região Autónoma da Madeira.