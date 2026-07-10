Sismo de magnitude 1,5 registado a sudeste das Desertas

Um sismo de magnitude 1,5 na escala de Richter foi registado na manhã desta sexta-feira, a sudeste das Ilhas Desertas, no arquipélago da Madeira.

De acordo com os dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o abalo ocorreu às 09h31 e teve epicentro localizado a cerca de 10 quilómetros de profundidade.