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Sismo de magnitude 1,5 registado a sudeste das Desertas

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Foto Arquivo (Rui Silva)

Um sismo de magnitude 1,5 na escala de Richter foi registado na manhã desta sexta-feira, a sudeste das Ilhas Desertas, no arquipélago da Madeira.

De acordo com os dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o abalo ocorreu às 09h31 e teve epicentro localizado a cerca de 10 quilómetros de profundidade.

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