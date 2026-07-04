Sismo de magnitude 3,8 na escala de Richter sentido nas ilhas do Pico, Faial e São Jorge

Um sismo de magnitude 3,8 na escala de Richter foi sentido hoje nas ilhas do Pico, Faial e São Jorge, no grupo Central açoriano, informou o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).

Segundo o CIVISA, o abalo foi registado às 07:34 locais (08:34 em Lisboa) e teve epicentro a cerca de 10 quilómetros a norte de Bandeiras, no concelho da Madalena, na ilha do Pico.

"De acordo com a informação disponível até ao momento o sismo foi sentido com intensidade máxima IV/V (escala de Mercalli Modificada) nos concelhos de Madalena, São Roque do Pico e Horta", indicou o CIVISA.

O abalo foi ainda sentido com intensidade IV em Lajes do Pico (ilha do Pico) e Velas (São Jorge) e com intensidade III no concelho da Calheta (São Jorge).

O evento também foi registado nas estações da Rede Sísmica do Arquipélago dos Açores do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), fortes (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".

Com intensidade V, considerada forte, os sismos são sentidos fora de casa, as pessoas são acordadas, os líquidos oscilam e alguns extravasam, pequenos objetos em equilíbrio instável deslocam-se ou são derrubados, as portas oscilam, fecham-se ou abrem-se, ao passo que os estores e quadros se movem e os pêndulos de relógios param ou alteram o estado de oscilação, de acordo com a descrição do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) na sua página da Internet.

Já com uma intensidade IV, considerada moderada, "os objetos suspensos baloiçam, a vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados ou à sensação de pancada de uma bola pesada nas paredes, os carros estacionados balançam, as janelas, portas e loiças tremem, os vidros e loiças chocam ou tilintam e na parte superior deste grau as paredes e as estruturas de madeira rangem".

Ainda segundo o IPMA, com uma intensidade III, considerada fraca, o abalo é sentido dentro de casa e os objetos pendentes baloiçam, sentindo-se uma "vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados".

O CIVISA elevou em maio para V1 (sistema vulcânico em fase de equilíbrio metaestável) o alerta vulcânico no canal Faial - Pico, que estava em V0 (sistema vulcânico em fase de repouso).

Segundo um comunicado, "ocorreu novo incremento da atividade sísmica de baixa magnitude localizada ao longo da linha estrutural de direção NE [nordeste] - SW [sudoeste] que se estende no canal Faial - Pico, desde W [oeste] da Madalena até N [norte] do Lagido, abrangendo o Sistema Vulcânico Submarino do Cachorro, com profundidades que se desenvolvem verticalmente desde os 13 quilómetros até perto da superfície".

A situação levou o CIVISA a "elevar para V1 o Alerta Vulcânico na zona em causa", que em 21 de abril tinha baixado para V0.

A escala de alertas vulcânicos utilizada pelo CIVISA tem oito níveis, em que V0 significa sistema vulcânico em fase de repouso e V7 erupção magmática ou hidromagmática em curso.