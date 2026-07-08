Pequeno sismo registado a nordeste de Machico

Um sismo de magnitude 1.4 foi registado, ontem à noite, a nordeste de Machico, mais precisamente entre a ilha da Madeira e o Porto Santo.

Localizado a 46 km de profundidade, o pequeno abalo foi registado pelo IPMA pelas 20h48.

Dada a sua distância, profundidade e intensidade, este apenas foi sido 'sentido' pelos sismógrafos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequeno (2,0-2,9), pequeno (3,0-3,9), ligeiro (4,0-4,9), moderado (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grande (7,0-7,9), importante (8,0-8,9), excepcional (9,0-9,9) e extremo (superior a 10).