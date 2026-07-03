Sismo de magnitude 6,2 registado no nordeste da Indonésia

Um sismo de magnitude 6,2 abalou hoje a ilha de Halmahera, no nordeste da Indonésia, sem que as autoridades tenham, até ao momento, comunicado vítimas ou danos materiais, nem ativado o alerta de tsunami.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos, que regista a atividade sísmica em todo o mundo, localizou o tremor no mar, a 58,5 quilómetros da cidade de Tobelo, capital da região e maior cidade da ilha, com o hipocentro situado a 120 quilómetros de profundidade.

🚨 INDONESIA



🔴 INDONESIA : STRONG EARTHQUAKE M 6.2 STRUCK NEAR TOBELO , IN NORTH MALUKU PROVINCE



Depth : 121 km

No immediate reports of damage or casualties.#Earthquake #Gempa #Sismo #Terremoto pic.twitter.com/5hEmo3Mwvr — LW World News (@LW_WorldNews) July 3, 2026

No início de abril, uma pessoa morreu na província de Celebes Setentrional após um sismo de magnitude 7,4 ter sacudido o mar das Molucas, que separa as ilhas indonésias das Molucas e de Celebes, levando à ativação de um alerta de tsunami para essa região da Indonésia e para o sul das Filipinas.

Em dezembro de 2004, um forte sismo no norte de Sumatra provocou um tsunami que causou mais de 226 mil mortos numa dúzia de países banhados pelo oceano Índico.

A Indonésia situa-se sobre o chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma zona de elevada atividade sísmica e vulcânica, onde se registam anualmente cerca de 7.000 sismos, na maioria moderados.