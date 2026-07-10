Polos de Emprego da Calheta e da Ponta do Sol com evolução positiva

Os Polos de Emprego da Calheta e da Ponta do Sol, integrados nas respectivas Casas do Povo, continuam a afirmar-se como respostas de proximidade no apoio à inserção e reintegração profissional, desenvolvendo o seu trabalho em estreita articulação com o Instituto de Emprego da Madeira (IEM).

As duas estruturas receberam, esta sexta-feira, a visita da secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, acompanhada pelo presidente do Instituto de Emprego da Madeira, Pedro Gouveia, pela directora do Centro de Emprego do IEM, Filipa Figueira, e pela técnica da Direção Regional da Juventude, Cátia Velosa, numa ocasião que permitiu acompanhar o trabalho desenvolvido, conhecer os projectos em curso e reforçar a proximidade com estas respostas locais.

Durante a visita, a governante destacou os resultados alcançados, sublinhando que “a evolução positiva dos indicadores de desemprego na Calheta e na Ponta do Sol demonstra a importância de respostas de proximidade, capazes de acompanhar cada pessoa de forma individualizada e de promover oportunidades ajustadas às necessidades de cada território. O trabalho desenvolvido em parceria com as Casas do Povo constitui um exemplo de cooperação que contribui para reforçar a empregabilidade e a coesão social.”

Os Polos de Emprego desenvolvem, segundo explica um comunicado de imprensa, um acompanhamento personalizado dos cidadãos em situação de desemprego, promovendo acções de orientação profissional, capacitação para a procura ativa de emprego, reforço de competências e articulação com o tecido empresarial e institucional de cada concelho.

Na Calheta, para além do acompanhamento aos utentes, destaca-se a aposta no desenvolvimento de competências ligadas ao setor marítimo, através da realização dos cursos de Marinheiro e Patrão Local, em parceria com a Escola Náutica Radar Virtual, bem como o apoio à gestão da plataforma regional “Empregar Mais”.

Na Ponta do Sol, a intervenção centra-se na capacitação para a procura ativa de emprego, através do apoio à elaboração de candidaturas, currículos e preparação para entrevistas, complementado por uma estratégia de divulgação digital das oportunidades de emprego e formação.

Segundo os dados estatísticos do Instituto de Emprego da Madeira, em maio de 2026 encontravam-se registados 242 desempregados no concelho da Calheta, representando uma redução de 5,8% relativamente ao mês anterior. Na Ponta do Sol estavam registados 241 desempregados, traduzindo uma diminuição de 3,6% face a abril.

Os resultados acumulados desde 2015 evidenciam igualmente o impacto das medidas de empregabilidade desenvolvidas pelo IEM. Na Calheta foram abrangidos 1.246 cidadãos por programas de emprego e aprovados 24 projetos de empreendedorismo, responsáveis pela criação de 48 postos de trabalho. Na Ponta do Sol, as medidas apoiaram 1.093 participantes e permitiram a concretização de 17 projetos empresariais, que originaram 21 postos de trabalho.

Na visita à Calheta estiveram ainda presentes a Vereadora da Câmara Municipal, Cláudia Barradas, a Presidente da Casa do Povo da Calheta, Filipa Sousa, e a empresária Marlene Oliveira.

Na Ponta do Sol participaram a Vereadora da Câmara Municipal, Mirla Fernandes, e a Presidente da Casa do Povo da Ponta do Sol, Ana Vera Cruz.