Miguel Nunes lidera o Rali da Calheta

A dupla Miguel Nunes/João Paulo, em Skoda Fabia RS Rally2, lidera o Rali da Calheta, depois de ter vencido a primeira classificativa disputada esta noite na vila calhetenses.

Os campeões regionais em título cumpriram a dupla passagem pela 'especial' no tempo total de 3 minutos, 36 segundos e 4 décimos, menos 1,7 segundos que Alexandre Camacho e Pedro Calado, em viatura idêntica.

O terceiro melhor registo foi alcançado por Miguel Caires e Marco Macedo, igualmente num Skoda Fabia RS Rally2, a 2,5 segundos do vencedor da classificativa, enquanto os líderes do campeonato, João Silva/Luís Rodrigues (Toyota GR Yaris Rally2) não começaram bem a prova calhetense, obtendo o quarto melhor tempo a 3,4 segundos de Miguel Nunes.

O quinto melhor tempo foi alcançado pelo líder do 'nacional' de ralis, o açoriano Rúben Rodrigues, navegado por Rui Raimundo, em Toyota GR Yaris Rally2, a 4,3 segundos de Miguel Nunes.

O Rali da Calheta prossegue amanhã com a disputa de mais oito classificativas.