Miguel Nunes continua a manter o comando do Rali da Calheta

Miguel Nunes, ao volante de um Skoda Fabia RS Rally2, é o líder destacado a meio do Rali da Calheta, organização do Club Sports da Madeira que está desde ontem na estrada. O campeão regional dispõe de um avanço de 11,3 segundos sobre Miguel Caires, numa viatura idêntica, que aproveitou a desistência, após despiste, de João Silva para regressar ao posto intermédio do pódio.

No terceiro posto nesta fase da corrida está Alexandre Camacho que contribui para a hegemonia do Skoda Fabia RS Rally2 nas posições de acesso ao pódio. Quarto classificado, beneficiado por um furo sofrido por Rúben Rodrigues no seu Toyota GR Yaris Rally2, é José Pedro Fontes, o melhor entre os habituais participantes no Campeonato de Portugal de Ralis, na estreia em solo madeirense do Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale. Club Sports da Madeira