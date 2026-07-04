Miguel Nunes conquista vitória no Rali da Calheta

Miguel Nunes e João Paulo foram os grandes vencedores do Rali da Calheta, terminando a prova com o tempo total de 51:03,0 aos comandos de um Škoda Fabia RS Rally2.

A dupla garantiu o triunfo após uma prestação consistente ao longo da competição, concluindo com uma vantagem de 30,5 segundos sobre Miguel Caires e Marco Macedo, também em Škoda Fabia RS Rally2, que finalizaram com a marca de 51:33,5.

O último lugar do pódio foi assegurado pela dupla Alexandre Camacho/Pedro Calado, igualmente ao volante de um Škoda Fabia RS Rally2. A equipa registou o tempo de 51:36,4, terminando a apenas 2,9 segundos dos segundos classificados e a 33,4 segundos dos vencedores.