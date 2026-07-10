Funchal e NOVA Medical School estabelecem parceria na promoção da saúde dos mais jovens

A NOVA Medical School e o Município do Funchal estabeleceram uma parceria, no âmbito da 2.ª edição de um programa de promoção de estilos de vida saudáveis dirigido a crianças, uma iniciativa que reforça a importância da prevenção e da intervenção precoce na promoção da saúde.

A participação do Município concretizou-se através da celebração de um protocolo de colaboração com a NOVA Medical School e com o Serviço de Saúde da RAM (SESARAM), que permitiu financiar a inscrição de 10 crianças e jovens residentes no concelho do Funchal, selecionados com base em critérios clínicos e de vulnerabilidade socioeconómica definidos pelo SESARAM.

Ao longo do programa, vários profissionais de saúde dinamizaram as sessões que compunham estes programas, sobre várias temáticas fulcrais quando se fala em saúde: nutrição, atividade física, saúde mental. Entre workshops práticos, experiências práticas e grandes momentos de diversão, o programa ficou assinalado pela partilha de conhecimento.