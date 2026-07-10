Birdee chega às Cloud Sensations do NEXT

Este sábado, 11 de Julho, a partir das 17 horas, o Cloud Bar volta a ser o ponto de encontro para mais uma edição das Cloud Sensations, um conceito que pretende transformar os finais de tarde no rooftop do NEXT numa celebração de boa música, cocktails de assinatura e uma energia que se prolonga muito depois do pôr do sol.

Amanhã, a cabine recebe Birdee. Ao longo de quase uma década, o DJ e produtor italiano percorreu clubes e festivais entre a Europa, Austrália, China e Estados Unidos, actuando em salas de referência como o XOYO, em Londres, ou o Exchange, em Los Angeles. A sua música tem conquistado o apoio de artistas como Purple Disco Machine, Groove Armada, Claptone e Horse Meat Disco, enquanto o lendário Pete Tong escolheu recentemente o tema ‘Start The Weekend’ para abrir o seu programa na BBC Radio 1.

Em palco, Birdee faz aquilo que melhor sabe: criar atmosferas. Entre house, disco e grooves contemporâneos, os seus 'sets' evoluem de forma natural, acompanhando o ritmo da pista e tornando cada atuação diferente da anterior.

Ao seu lado estará Paulo Trindade, um dos nomes mais reconhecidos da música electrónica nacional. Depois de vários anos a explorar diferentes universos musicais, encontrou uma identidade própria onde os afro rhythms, os melodic grooves e a energia do deep house convivem com melodias envolventes e uma atenção quase obsessiva ao detalhe. O resultado são adtuações que crescem de forma orgânica e mantêm a pista em movimento do primeiro ao último tema.

Mas nas Cloud Sensations, a música nunca chega sozinha.

Entre cocktails de assinatura, mocktails refrescantes e uma carta pensada para partilhar — onde não faltam pokebowls, sushi, quesadillas ou os já emblemáticos pregos de picanha — o Cloud Bar continua a afirmar-se como um dos espaços mais procurados da ilha para viver o Verão ao ritmo certo. Um rooftop onde o Atlântico faz parte da decoração e onde cada sunset ganha uma banda sonora diferente.

Mais do que uma festa, as Cloud Sensations refletem o ADN do NEXT: espontâneo, cosmopolita e sempre ligado ao que está a acontecer. Um hotel onde a tecnologia, a música, a gastronomia e o lifestyle se encontram naturalmente e onde cada fim de tarde é uma oportunidade para descobrir algo novo.

As reservas podem ser realizadas através do e-mail [email protected] ou os seguintes contactos telefónicos 967 060 618 | 291 205 700.