CHEGA-Madeira reforça defesa dos interesses da Região em Lisboa

A Comissão Política Regional do CHEGA-Madeira deslocou-se a Lisboa para um conjunto de reuniões de trabalho com a direcção nacional do partido e com o deputado Francisco Gomes, eleito pela Madeira para a Assembleia da República, com o objetivo de alinhar estratégias políticas e definir prioridades na defesa dos interesses da Região Autónoma.

Segundo nota à imprensa, durante os encontros foram analisados os principais dossiês que marcam atualmente a relação entre a Madeira e a República, bem como a estratégia de intervenção do partido relativamente às matérias consideradas prioritárias para os madeirenses. Foi também realizado o ponto da situação sobre os processos em curso na Assembleia da República, avaliar iniciativas legislativas e coordenar a ação política do CHEGA em matérias fundamentais para a Região.

A defesa da Madeira exige trabalho permanente, coordenação política e uma estratégia clara. Enquanto outros perdem-se em conversas vazias e promessas em tempo de eleições, o CHEGA trabalha todos os dias para garantir que a voz dos madeirenses é ouvida e respeitada". Hugo Nunes, presidente do CHEGA-Madeira

Segundo o líder do CHEGA-Madeira, a articulação entre a estrutura regional, a direção nacional e a representação na República permitirá reforçar a capacidade de intervenção do partido em questões como, por exemplo, a mobilidade, as autonomias, a economia regional, a fiscalidade, a segurança das populações, as pescas, a habitação e a revisão constitucional.

A Madeira precisa de quem lute pela Região sem hesitações nem hipocrisias partidárias. O CHEGA continuará a enfrentar quem for preciso para defender os interesses dos madeirenses, doa a quem doer". Hugo Nunes, presidente do CHEGA-Madeira

Hugo Nunes sublinhou ainda que estas reuniões demonstram o compromisso do partido com uma intervenção política coordenada e permanente, garantindo que os principais desafios da Madeira continuarão a ocupar um lugar central na agenda nacional do CHEGA.

E concluiu: "Não aceitamos uma Madeira tratada como periferia política de Portugal. A nossa missão é simples: fazer com que a República respeite a Madeira, cumpra os seus compromissos e coloque finalmente os interesses dos madeirenses acima dos jogos partidários".