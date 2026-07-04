Chega propõe redução do IRS para emigrantes que regressem a Portugal

O grupo parlamentar do Chega apresentou na Assembleia da República um projecto de lei que prevê a redução da carga fiscal para os emigrantes portugueses que regressem ao país.

Segundo o partido, a medida pretende incentivar o regresso de portugueses que emigraram nos últimos anos, contribuindo para a recuperação de trabalhadores qualificados, famílias e mão-de-obra.

Em comunicado, o deputado madeirense Francisco Gomes defende que Portugal deve criar condições para atrair de volta os cidadãos que deixaram o país em busca de melhores oportunidades.

"Não basta fazer discursos sobre a diáspora. É preciso criar condições fiscais, económicas e sociais para que os portugueses que foram obrigados a sair possam voltar a casa", afirma o parlamentar.

O deputado sustenta ainda que a política fiscal pode desempenhar um papel importante na promoção do regresso dos emigrantes, apontando a falta de oportunidades, os baixos salários e a carga fiscal como algumas das razões que levaram muitos portugueses a procurar trabalho no estrangeiro.

Para Francisco Gomes, a redução do IRS para quem decida regressar constitui uma medida que poderá favorecer a fixação de portugueses no país e contribuir para a resposta a desafios demográficos e económicos.