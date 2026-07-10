Câmara deve ser facilitador do empreendedorismo

A Câmara Municipal do Funchal deve assumir-se como “facilitador” da capacidade empreendedora e dos projectos que contribuem para criar e desenvolver a cidade, defendeu hoje Jorge Carvalho, presidente da autarquia, durante a inauguração do restaurante Lucca Italian Cuisine, na Avenida do Infante.

O autarca destacou o papel do investimento privado na dinâmica económica do Funchal, considerando que novos espaços de restauração contribuem para reforçar a oferta da cidade.

“Uma das nossas missões é precisamente a de ser o facilitador nesta capacidade empreendedora, nesta capacidade de criar e de desenvolver a cidade”, afirmou Jorge Carvalho, garantindo a disponibilidade do município para apoiar iniciativas empresariais.

Em representação da Câmara Municipal do Funchal, o presidente felicitou os responsáveis pelo novo projecto e agradeceu o investimento realizado. “É de felicitar esta capacidade empreendedora de disponibilizar à cidade mais um espaço que acreditamos gerar de referência na restauração da nossa cidade”, declarou.

Jorge Carvalho sublinhou ainda que a valorização de uma cidade resulta da conjugação entre a oferta existente, a iniciativa empresarial e o papel das instituições. “Uma cidade faz daquilo que é a oferta, daquilo que é a capacidade empreendedora, daquilo que são as instituições, que neste caso particular, as empresas que se vão seguindo e desenvolvendo na própria cidade”, afirmou.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal desejou sucesso aos promotores do Lucca Italian Cuisine e reforçou a disponibilidade do município para colaborar com novos investimentos: “Contamos com todos, mas também podem contar connosco”.