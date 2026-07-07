CHEGA acusa PSD de falhar no combate à imigração

O deputado do CHEGA, Francisco Gomes, acusou o PSD de ter abandonado as promessas que fez aos portugueses em matéria de controlo da imigração e de seguir, na prática, uma política que considera semelhante à do PS e dos restantes partidos de esquerda.

Segundo o parlamentar, o governo tem vindo a recuar em matérias que classificava como prioritárias quando estava na oposição, demonstrando, na sua opinião, falta de determinação para combater a imigração ilegal e descontrolada e para reforçar a proteção das fronteiras nacionais.

Este governo é uma verdadeira fraude! Os portugueses votaram para haver mais controlo, mais autoridade e mais segurança, mas o governo escolheu continuar a política de portas abertas que tanto mal nos tem feito". Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República

Segundo nota à imprensa, o deputado apontou como exemplos aquilo que considera serem sinais de recuo político, referindo, entre outros aspetos, a manutenção da nacionalidade portuguesa por cidadãos condenados por crimes de pedofilia, a inclusão de imigrantes no acesso automático a prestações sociais como o abono de família e a ausência de alterações às regras relativas ao uso da burca em espaços públicos.

O PSD tornou-se igual ao PS quando o assunto é imigração. Fala em controlo, mas governa com complacência. Fala em segurança, mas recusa tomar decisões que protejam efetivamente Portugal e os portugueses. São duas faces da má moeda". Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República

O parlamentar acusou ainda o governo de não dar prioridade ao reforço do controlo das fronteiras e de permitir a continuação de um modelo migratório que considera desordenado e perigoso para a segurança nacional.

Um Estado que não controla quem entra, quem permanece e em que condições permanece está a abdicar de uma das suas funções mais básicas. A segurança nacional e a identidade do país estão a ser sacrificadas por cobardia política do PSD". Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República

Na parte final das declarações, Francisco Gomes defendeu que Portugal necessita de uma política migratória mais rigorosa e afirmou que, na sua opinião, caso as atuais tendências migratórias se mantenham durante as próximas décadas, poderão ocorrer profundas alterações demográficas no país.

E concluiu: "O CHEGA continuará a exigir uma política de imigração séria, responsável e assente na defesa do interesse nacional. Portugal precisa de um governo que tenha coragem para cumprir aquilo que promete e para colocar os portugueses em primeiro lugar. Isso só vai acontecer quando o CHEGA for governo, que será muito em breve".