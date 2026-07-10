 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Mulher ferida após acidente em Machico

None
Foto Google Maps

Uma mulher, na casa dos 60 anos, ficou ferida, esta manhã, na sequência de uma colisão com outra viatura, em frente à Escola Básica de Machico.

Nesse sentido, foram mobilizados os Bombeiros Municipais de Machico que prestaram assistência à vítima no local, que se queixava de dores numa perna.

A sinistrada foi transportada para o centro de saúde e, posteriormente, para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo