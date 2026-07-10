Mulher ferida após acidente em Machico

Uma mulher, na casa dos 60 anos, ficou ferida, esta manhã, na sequência de uma colisão com outra viatura, em frente à Escola Básica de Machico.

Nesse sentido, foram mobilizados os Bombeiros Municipais de Machico que prestaram assistência à vítima no local, que se queixava de dores numa perna.

A sinistrada foi transportada para o centro de saúde e, posteriormente, para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.