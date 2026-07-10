Mulher ferida após acidente em Machico
Uma mulher, na casa dos 60 anos, ficou ferida, esta manhã, na sequência de uma colisão com outra viatura, em frente à Escola Básica de Machico.
Nesse sentido, foram mobilizados os Bombeiros Municipais de Machico que prestaram assistência à vítima no local, que se queixava de dores numa perna.
A sinistrada foi transportada para o centro de saúde e, posteriormente, para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
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