Jovem de 24 anos ferido em acidente com trotinete na Avenida do Infante

Um jovem de 24 anos ficou ferido esta tarde na sequência de um acidente com uma trotinete na Avenida do Infante, no Funchal, junto a uma passadeira.

Segundo apurou o DIÁRIO, ocorrência foi registada pelas 15h50. O jovem que conduzia a trotinete terá embatido na parte traseira de um autocarro que circulava naquela via.

A vítima, do sexo masculino, apresentava ferimentos na face, nomeadamente um corte na zona do sobrolho, tendo recebido assistência no local.

Para a ocorrência foi mobilizada uma ambulância dos Bombeiros Sapadores do Funchal, com três elementos.