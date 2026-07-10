Incêndio em Almería entre os mais mortíferos da Europa depois dos de Grécia e Portugal

O incêndio florestal em curso em Los Gallardos, na província andaluza de Almería, que provocou 11 mortos, figura entre os incêndios mais mortíferos registados em Espanha neste século, embora abaixo das tragédias ocorridas na Grécia e em Portugal.

Tal como aconteceu em Almería, a maioria das vítimas dos grandes incêndios registados na Europa nas últimas décadas morreu quando tentava fugir às chamas, ficando encurralada em estradas, no interior de viaturas ou nas próprias habitações, devido à rápida propagação do fogo.

O episódio mais grave ocorreu na Grécia, entre 23 e 24 de julho de 2018, quando um incêndio devastou as localidades costeiras de Mati e Kokkino Limanaki, nos arredores de Atenas, provocando 104 mortos.

Muitas vítimas ficaram presas em casas e automóveis ou morreram afogadas ao tentarem escapar pelo mar.

O incêndio continua a ser o mais mortífero da Europa em mais de um século e o segundo mais mortal do mundo no século XXI, apenas ultrapassado pelos incêndios do "Sábado Negro", na Austrália, em 2009, que causaram 173 mortos.

Na Grécia, uma década antes, entre 23 e 27 de agosto de 2007, uma série de incêndios devastou o sul da península do Peloponeso, sobretudo a região de Zacharo, e a ilha de Eubeia. Só nesses dias morreram pelo menos 67 pessoas, enquanto o número total de vítimas mortais da época de incêndios de 2007 ascendeu a 84.

Portugal registou a sua pior tragédia em junho de 2017, quando os incêndios na região de Pedrógão Grande causaram 66 mortos, entre os quais 65 civis e um bombeiro.

A maioria das vítimas perdeu a vida na Estrada Nacional 236, onde ficou encurralada pelas chamas no interior das viaturas.

Poucos meses depois, entre 14 e 17 de outubro de 2017, uma nova vaga de incêndios, alimentada pelos efeitos do furacão Ophelia, provocou mais 49 mortos na Península Ibérica, dos quais 45 em Portugal e quatro em Espanha.

Com 11 vítimas mortais confirmadas, o incêndio de Los Gallardos integra já a lista dos mais graves registados em Espanha neste século, embora distante das maiores tragédias florestais ocorridas na Europa nas últimas décadas.