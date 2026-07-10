Portugal transmite condolências pelos incêndios em Espanha e disponibiliza ajuda

O Governo português transmitiu hoje "sentidas condolências" às famílias das vítimas dos incêndios que estão a atingir Espanha e disponibilizou-se "para o apoio necessário".

"O Governo português apresenta sentidas condolências às famílias das vítimas dos trágicos incêndios em Almería e noutras regiões", disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), numa mensagem divulgada nas redes sociais.

As autoridades portuguesas adiantaram estar a acompanhar a situação e disponibilizaram-se "para o apoio necessário".

"Exprimimos a nossa profunda solidariedade ao povo e às autoridades espanholas", acrescentou o ministério liderado por Paulo Rangel, na mensagem em que identifica o homólogo espanhol, José Manuel Albares.

Ao início da manhã, o Presidente da República, António José Seguro, disse lamentar profundamente as vítimas mortais resultantes do incêndio e enviou uma mensagem de condolências e solidariedade ao Rei de Espanha, Felipe VI.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, também enviou uma mensagem de condolências pelas vítimas do incêndio na região de Almería, salientando que os fogos florestais são um desafio comum a Espanha e Portugal, países que se "socorrem mutuamente".

A região de Los Gallardos, na província andaluza de Almería (sul), está a ser afetada desde quinta-feira por um incêndio que já causou 11 vítimas mortais, estando 19 pessoas desaparecidas.

As autoridades regionais da Andaluzia afirmam que o incêndio, em Los Gallardos, é "o mais mortífero já registado na região".

Mais de 150 bombeiros combatiam as chamas esta manhã.

Fonte do MNE disse esta manhã à Lusa que o Governo não tinha, até ao momento, indicação da existência de portugueses entre as vítimas do incêndio em Los Gallardos.

O conselheiro de Saúde e Emergências do governo regional da Andaluzia, Antonio Sanz, disse à agência de notícias espanhola EFE que tudo indica que "a maioria ou a totalidade" das vítimas mortais do incêndio florestal de Los Gallardos eram estrangeiras, aguardando-se a conclusão dos procedimentos oficiais de identificação.