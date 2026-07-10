Madeira já libertou 150 mil para a Venezuela

A Madeira já aprovou uma ajuda de 150 mil euros para apoio social às vítimas do sismo na Venezuela e admite reforçar esse apoio, consoante as necessidades identificadas no terreno.

À margem da inauguração do restaurante Lucca Italian Cuisine, no Funchal, Miguel Albuquerque disse esta sexta-feira que a prioridade é apoiar os portugueses e lusodescendentes afectados pela catástrofe, que já terá provocado mais de uma centena de mortos entre a comunidade. “Estamos a falar de uma tragédia com grande dimensão humana”, afirmou, sublinhando que o objectivo imediato é “chegar às famílias que precisam de apoio”.

A verba agora disponibilizada será canalizada através de uma conta específica, criada para concentrar os apoios e garantir que chegam aos destinatários. “Já aprovámos 150 mil euros para apoio social”, declarou o presidente do Governo Regional, admitindo que poderá haver ajuda suplementar “em função daquilo que for sinalizado no terreno” pelos conselheiros da comunidade.

Albuquerque admitiu ainda que algumas famílias possam regressar à Madeira, mas afastou uma vaga semelhante à de 2019, quando a Região recebeu mais de 11 mil portugueses vindos da Venezuela. “Não creio que se repita um movimento com essa dimensão”, disse, assegurando, ainda assim, que a Região está disponível para apoiar quem necessitar de regressar.